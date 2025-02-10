Овчаренко піднявся на 15 позицій в оновленому рейтингу ATP

У понеділок, 10 лютого, чоловіча тенісна асоціація ATP оновила рейтинг спортсменів.

Перша п'ятірка не зазнала змін, лідером якої є Яннік Сіннер. Зазначимо, що італієць очолює рейтинг вже 35 тижнів поспіль.

Найкращим українським тенісистом залишається Олександр Овчаренко, який піднявся на 15 позицій і увірвався до топ-300.

Окрім того, Олег Приходько також демонструє прогрес, посідаючи 310 місце в оновленому рейтингу.

Віталій Сачко втратив чотири місця і тепер посідає 388 строчку.

Рейтинг ATP

(оновлено 10 лютого)

1 (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11830 очок;

2 (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8135;

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7510;

4 (4). Тейлор Фріц (США) – 5100;

5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 4480;

6 (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 4015;

7 (6). Новак Джокович (Сербія) – 3900;

8 (7). Даніїл Медвєдєв (-) – 3830;

9 (9). Томмі Пол (США) – 3445;

10 (10). Андрєй Рубльов (-) – 3270;

...

296 (311). Олександр Овчаренко (Україна) – 177;

310 (327). Олег Приходько (Україна) – 167;

388 (384). Віталій Сачко (Україна) – 122;

398 (393). Вадим Урсу (Україна) – 119;

497 (508). Юрія Джавакян (Україна) – 80;

501 (501). Ерік Ваншельбойм (України) – 79;

Зазначимо, що раніше став відомим оновлений рейтинг WTA, в якому Світоліна та Костюк піднялись на одну позицію вгору.