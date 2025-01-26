Сіннер – переможець Australian Open-2025

Перша ракетка світу Яннік Сіннер виграв Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. У вирішальному матчі італієць здолав німця із російським корінням Алєксандра Звєрєва.

Матч тривав 2 години 45 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:6(4), 6:3.

Перший сет пройшов у рівній боротьбі за невеликої переваги Сіннера. Спортсмени не припустились жодної подвійної помилки, а Звєрєв виконав на одну подачу навиліт більше, ніж Яннік – три проти чотирьох. Втім, перша частина матчу залишилась за італійцем, який реалізував один брейк-пойнт та зробив менше невимушених помилок.

Александр Звєрєв мав шанс зрівняти рахунок за сетами, проте після кожного гейму не міг розвинути свою мінімальну перевагу, після чого матч перейшов у тай-брейк, де сильнішим був італієць.

Третій сет пройшов під диктування Сіннера, який виконав три подачі навиліт та використав один брейк-пойнт, не припустившись жодної подвійної помилки, оформивши впевнену перемогу на турнірі.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

Фінал, чоловіки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

26 січня

Яннік Сіннер (1, Німеччина) – Алєксандр Звєрєв (2, Німеччина) 6:3, 7:6(4), 6:3

Цей поєдинок став сьомим в історії особистих протистоянь тенісистів. Сіннер впритул наблизився до Звєрєва, здобувши свою третю перемогу над німцем (4 – 3).

Для італійця ця перемога стала третьою на турнірах Grand Slam. Раніше тенісист тріумфував на відкритих чемпіонатах США та Австралії у 2024 році.

Зазначимо, що вчора відбувся фінальний матч в одиночному розряді серед жінок, який виграла кривдниця Світоліної Медісон Кіз.