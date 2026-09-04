Екстринадцята ракетка світу отримав дискваліфікацію за вживання кокаїну

31-річний австралійський тенісист Нік Кірьос, екстринадцята ракетка світу та фіналіст Вімблдона-2022, отримав одномісячну дискваліфікацію від Міжнародного агентства з доброчесності в тенісі (ITIA) після здачі позитивного тесту на кокаїн.

Про це повідомив офіційний сайт ITIA.

Кірьос здав позитивний тест на кокаїн у червні 2026 року на турнірі АТР в іспанській Мальорці. Вживання цієї наркотичної речовини є забороненим. З 4 серпня австралієць знаходився під тимчасовим відстороненням від змагань.

Під час розслідування Кірьос пояснив, що вжив кокаїн у соціальній ситуації під час вечірнього відпочинку ще до початку свого виступу на турнірі в Іспанії.

ITIA звернулося до незалежного наукового експерта з лабораторії, акредитованої WADA. За висновком фахівця, пояснення Кірьоса відповідало концентрації кокаїну, виявленій у його пробі. На цій підставі ITIA погодилося, що вживання речовини відбулося поза змаганнями.

За правилами WADA стандартне покарання за порушення такого типу становить три місяці дискваліфікації. Водночас цей термін може бути скорочений до одного місяця, якщо спортсмен погоджується пройти програму лікування, схвалену ITIA. Кірьос вступив до такої програми, тому його дискваліфікація завершилася 3 вересня 2026 року.

Гравець втратив рейтингові очки та гроші, зароблені на турнірі в Іспанії.

Нагадаємо, що російська тенісистка отримала тривалу дискваліфікацію за порушення антикорупційних правил.