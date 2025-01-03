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Визначилася суперниця Калініної по півфіналу на турнірі в Брісбені

Олексій Мурзак — 3 січня 2025, 15:52
Визначилася суперниця Калініної по півфіналу на турнірі в Брісбені
Ангеліна Калініна
Getty Images

На турнірі WTA 500 у Брісбені визначилися всі учасниці, які пройшли до півфіналу.

Так, до 1/2 вийшли одразу три "нейтральні" тенісистки, та представниця України Ангеліна Калініна, який здобула вольову перемогу над австралійкою Кімберлі Біррелл.

За вихід у фінал Калініна (WTA 55) побореться з "нейтральною" Поліною Кудерметовою (WTA 107). Водночас у паралельному матчі перша ракетка світу Аріна Сабалєнка зіграє проти Мірри Андреєвої (WTA 16).

Нагадаємо, напередодні Калініна здолала нейтральну Шнайдер та мала шанси на українське протистояння, але Марта Костюк поступилась у своєму першому ж матчі на турнірі. Також протягом турніру Калініна зуміла перемогти китаянку Юе Юань.

WTA Ангеліна Калініна

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