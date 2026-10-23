Завацька перемогла Подрез в українському дербі і вийшла у півфінал в Шербур-ан-Котантені
Катаріна Завацька
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Катаріна Завацька (248) обіграла в українському дербі Вероніку Подрез (124) і вийшла у півфінал турніру серії WTT W50 у французькому Шербур-ан-Котантені.
Гра тривала 1 годину 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 2:6, 6:0.
За матч Завацька 3 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 7 брейків. Подрез виконала 2 ейси, зробила 2 помилки на подачі та 4 брейки.
WTT W50, Cherbourg-en-Cotentin
Шербур-ан-Котантен, Франція, хард
Призовий фонд: $40,000
Чвертьфінал, 23 жовтня
Катаріна Завацька (Україна) – Вероніка Подрез (Україна) 6:3, 2:6, 6:0
Українки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Завацька зіграє проти француженки Манон Леонард (410).
Нагадаємо, що напередодні Завацька і Подрез обіграли француженок, відповідно, Лів Булар (784) та Нінон Карпентьє (1507).