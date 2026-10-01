WTA змінить правила для провідних тенісисток із 2027 року – ЗМІ

Жіноча тенісна асоціація планує зміни у правилах WTA-туру, які торкнуться календарних зобов'язань найкращих тенісисток світу. Нововведення мають бути запроваджені з 2027 року.

Про це повідомив спортивний журналіст Бен Ротенберг.

Однією з головних змін стане зменшення обов'язкової кількості виступів спортсменок із топ-20 на турнірах категорії WTA 500. Зараз це 6 змагань, із нового року цифру буде зменшено до чотирьох.

Якщо тенісистка приїде на турнір WTA 500, але вже на місці зніметься зі змагань, вона все одно зможе зарахувати цей турнір до чотирьох обов'язкових за умови участі в інших промоактивностях турніру.

Ще одна зміна стосуватиметься рейтингового заліку. Один хороший результат на турнірі WTA 500 або WTA 250 зможе замінити найгірший ненульовий результат гравчині на змаганні WTA 1000.

Такі зміни стали реакцією асоціації на регулярні скарги топтенісисток на перевантаження календаря.

Водночас WTA з наступного року зрівняє призові для жінок і чоловіків на "тисячниках". В Індіан-Веллсі, Маямі та Мадриді цієї мети вже досягнуто, а з 2027 року на рівні гонорари перейдуть турніри у Римі, Канаді та Цинциннаті.

Варто зазначити, що на турнірах WTA 500 призові наступного сезону залишаться на рівні 2026 року.

Нагадаємо, що WTA планує з 2027 року змінити формат проведення Підсумкового турніру.