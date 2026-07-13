Немає кращого місця для гри в теніс: Сіннер – про перемогу на Вімблдоні

Перша ракетка світу Яннік Сіннер висловився про свій тріумф на Вімблдоні.

Його слова передає The Tennis Letter.

Він захистив титул і загалом здобув п'яту перемогу на турнірах серії Grand Slam. Італієць був дуже щасливий і подякував уболівальникам за підтримку.

"Чесно кажучи, немає кращого місця для гри в теніс. Стоячи тут, ти відчуваєш хвилювання ще в неділю зранку, коли прокидаєшся, адже розумієш, що це справді особливий день. Ніколи не знаєш, скільки ще разів матимеш можливість повернутися сюди у фінальну неділю.

Я ніколи не сприймаю як належне можливість грати перед такими особливими людьми. Упродовж цих двох тижнів усе було неймовірно. Дякую вам за підтримку. Ви завжди були неймовірними до мене. Ви подарували мені найособливіше відчуття, яке тільки може пережити тенісист. Щиро вам дякую", – сказав Сіннер.