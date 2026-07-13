Сіннер відірвався від переслідувачів, Сачко трохи додав в оновленому рейтингу ATP

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 13 липня.

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер, який захистив титул на Вімблдоні, відірвався від переслідувачів майже на 5000 очок. На другу позицію завдяки виходу в фінал піднявся німець Александр Звєрєв. Іспанець Карлос Алькарас продовжує лікуватися і наразі лише третій.

У першій десятці австралієць Алекс де Мінор дебютував у топ-5, а американець Тейлор Фрітц опустився з сьомої на десяту сходинку.

Перша ракетка України Віталій Сачко, попри поразку в першому колі кваліфікації Вімблдона, додав три рядки й посідає 195 місце.

Георгій Кравченко піднявся в четверту сотню (398), а Вадим Урсу, навпаки, залишив її (415).

Одразу на 50 позицій піднявся Владислав Орлов (443), зміни у В'ячеслава Бєлінського (480) та Еріка Ваншельбойма (483) мінімальні.

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 480; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 160; (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 740; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 110; (5). Бен Шелтон (США) – 3 770; (8). Новак Джокович (Сербія) – 3 760; (9). Даніїл Медведєв (-) – 3 670; (10). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 460; (7). Тейлор Фрітц (США) – 3 365;

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195 (198). Віталій Сачко (Україна) – 284;

398 (403). Георгій Кравченко (Україна) – 125;

415 (393). Вадим Урсу (Україна) – 115;

443 (493). Владислав Орлов (Україна) – 105;

480 (478). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 93;

483 (486). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна опустилася на 10 місце, а Марта Костюк встановила особистий рекорд.