Зараз трохи гірко: Стародубцева – про поразку від росіянки в першому колі Вімблдона

Українська тенісистка Юлія Стародубцева прокоментувала поразку від "нейтральної" Анні Блінкової на старті Вімблдона, зазначивши, що їй прикро за результат гри, проте вона все одно продовжить насолоджуватися турніром.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Я дуже люблю Вімблдон. Це мій улюблений турнір. Він дуже гарний, красивий, такий королівський. Мені дуже подобається його атмосфера. Тому зараз трохи гірко, що я програла. Але все одно буду насолоджуватися турніром, дивитися матчі".

Нагадаємо, що уродженка херсонської Каховки програла Блінковій з рахунком 7:6(3), 4:6, 1:6.

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула одну перемогу в травні на старті Ролан Гаррос. У наступному колі змагань Блінкова зіграє з сильнішою в матчі між Мартою Костюк (13, Україна) та Надею Подороскою (574, Аргентина).