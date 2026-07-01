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Закрутилася, як балерина: Костюк ефектно відсвяткувала розгромну перемогу на Вімблдоні

Богдан Войченко — 1 липня 2026, 08:25
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Закрутилася, як балерина: Костюк ефектно відсвяткувала розгромну перемогу на Вімблдоні

Перша перемога Марти Костюк на Вімблдоні-2026 запам'яталася не лише впевненою грою, а й незвичним святкуванням просто на центральному корті.

Українська тенісистка, яка отримала 13-й номер посіву, без жодних проблем подолала представницю Аргентини Надю Подороску. Матч тривав лише 55 хвилин і завершився переконливою перемогою українки (6:1, 6:2).

Одразу після фінального розіграшу Костюк традиційно потисла руку суперниці та судді, але на цьому її емоції не завершилися.

Марта несподівано виконала витончений балетний рух: підняла руку вгору та зробила ефектне обертання навколо себе, ніби справжня прима-балерина. Незвичайне святкування миттєво привернуло увагу глядачів, а відео швидко почало поширюватися соціальними мережами.

Нагадаємо, у наступному колі змагань Костюк зіграє з "нейтральною" Анною Блінковою, яка раніше перемогла українку Юлію Стародубцеву.

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Раніше повідомлялося, що Марта вразила фанатів дизайном сукні, у якій зараз виступає на Вімблдоні.

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