Подарунок собі на день народження: Ястремська вийшла в фінал турніру в Пармі

Даяна Ястремська (52) перемогла другу сіяну іспанку Джессіку Бузас Манейро (51) у півфіналі турніру серії WTA 125 в італійській Пармі й зіграє у фіналі змагань.

Гра тривала 3 години 26 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(5), 6:7(4), 7:6(5).

Напередодні в кінцівці першої партії гру було зупинено через дощ і перенесено на суботу. У дограванні Ястремська виграла перший сет на тай-брейку, а в другому вела 5:2 та мала 6 матч-пойнтів, і все ж дозволила суперниці перевести гру у вирішальну партію.

Тут уже українка поступалася 1:4, зуміла вирівняти становище й дотиснути суперницю на тай-брейку.

Зазначимо, що 15 травня Даяна святкувала свій 26 день народження.

За поєдинок Ястремська 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів зробила 1 помилку на подачі та 6 брейків.

Parma Ladies Open – WTA 125

Парма, Італія, грунт

Призовий фонд: $115,00

Півфінал, 16 травня

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула першу перемогу. У вирішальному матчі змагань Ястремська зіграє проти чешки Барбори Крейчикової (53). Цей поєдинок відбудеться також 16 травня.

Нагадаємо, що на старті змагань у Пармі Даяна перемогла іншу представницю Аргентини, Вікторію Босіо (307), у другому колі легко розібралася з бельгійкою Ганне Вандевінкель (98), а у чвертьфіналі впоралася з аргентинкою Соланою Сьєррою (72)..