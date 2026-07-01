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Костюк, Снігур і Стародубцева 2 липня зіграють на Вімблдоні: анонс поєдинків

Станіслав Матусевич — 1 липня 2026, 20:33
Костюк, Снігур і Стародубцева 2 липня зіграють на Вімблдоні: анонс поєдинків
Марта Костюк
Getty images

2 липня, у четвертий ігровий день Вімблдона, три українські тенісистки проведуть чергові матчі турніру. Марта Костюк (13) і Дар'я Снігур (77) виступлять у другому колі одиночного розряду, а Юлія Стародубцева стартуватиме в парному.

Костюк зіграє проти "нейтральної" Анни Блінкової (114), яка в першому раунді перемогла якраз Стародубцеву. Марта і Анна провели один очний поєдинок минулого року в Маямі й сильнішою виявилася українка.

Снігур після сенсаційної перемоги над Еліною Світоліною на старті Вімблдона доведеться зіграти зі значно менш титулованою суперницею, француженкою Леолією Жанжан (132). Чотири роки тому на хардовому турнірі ITF Жанжан обіграла Дар'ю.

Стародубцева разом із американкою Пейтон Стернс протистоятимуть дуету Ізабель Гаверлаг (Нідерланди)/Панна Удварді (Угорщина).

Розклад матчів українок на Вімблдоні на 2 липня

Wimbledon – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Друге коло
13:00. Дар'я Снігур (Україна) – Леолія Жанжан (Франція), корт Court 15, 1-м запуском.
15:00*. Марта Костюк (Україна) – Анна Блінкова (-), корт Court 18, 2-м запуском, після матчу Фері – Віртанен.
Перше коло парного розряду
14:30*. Юлія Стародубцева (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Ізабель Гаверлаг (Нідерланди), корт Court 4, 2-м запуском, після матчу Даніліна/Крунич – Фернандес/Путінцева.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.

Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна встановила історичне досягнення для представників України на турнірах Grand Slam. 

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Вімблдон Марта Костюк Дар'я Снігур

Марта Костюк

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