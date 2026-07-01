Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Джокович здобув дванадцяту поспіль перемогу над Циципасом у другому колі Вімблдона

Станіслав Матусевич — 1 липня 2026, 23:40
Джокович здобув дванадцяту поспіль перемогу над Циципасом у другому колі Вімблдона
Новак Джокович
Getty images

Семиразовий чемпіон Вімблдона Новак Джокович (8) упевнено вийшов у третє коло цьогорічного турніру, обігравши грека Стефаноса Циципаса (87).

Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4, 6:2.

Реклама:
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Друге коло, 1 липня

Новак Джокович (Сербія) – Стефанос Циципас (Греція) 6:3, 6:4, 6:2

Суперники зустрічалися вп'ятнадцяте, серб здобув тринадцяту перемогу, з них 12 останніх – поспіль. У наступному раунді змагань Джокович зіграє проти Артура Ріндеркнеха (28, Франція).

Нагадаємо, п'ята ракетка світу американець Бен Шелтон вилетів у першому колі Вімблдона від 140 ракетки світу.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Новак Джокович Стефанос Циципас

Новак Джокович

Джокович: До Вімблдона я підготувався краще, ніж до Ролан Гаррос
Він був кращим у ключові моменти: Джокович відреагував на ранній виліт із Ролан Гаррос
Джокович програв у третьому колі Ролан Гаррос на 20 років молодшому супернику
Джокович переписав історію тенісу, встановивши абсолютний рекорд турнірів серії Grand Slam
Усик назвав найкращих спортсменів в історії, виділивши українця та росіянина

Останні новини