Джокович здобув дванадцяту поспіль перемогу над Циципасом у другому колі Вімблдона
Новак Джокович
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Семиразовий чемпіон Вімблдона Новак Джокович (8) упевнено вийшов у третє коло цьогорічного турніру, обігравши грека Стефаноса Циципаса (87).
Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4, 6:2.
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Призовий фонд: £26,736,000
Друге коло, 1 липня
Новак Джокович (Сербія) – Стефанос Циципас (Греція) 6:3, 6:4, 6:2
Суперники зустрічалися вп'ятнадцяте, серб здобув тринадцяту перемогу, з них 12 останніх – поспіль. У наступному раунді змагань Джокович зіграє проти Артура Ріндеркнеха (28, Франція).
Нагадаємо, п'ята ракетка світу американець Бен Шелтон вилетів у першому колі Вімблдона від 140 ракетки світу.
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