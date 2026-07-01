"Нейтральна" переможниця Ролан Гаррос вилетіла у другому колі Вімблдона

"Нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (5) завершила боротьбу вже у другому колі Вімблдона, поступившись Барборі Крейчиковій (38).

Поєдинок тривав 2 години 44 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 7:5, 6:4 на користь чешки.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Друге коло, 1 липня Барбора Крейчикова (Чехія) – Мірра Андрєєва (-) 4:6, 7:5, 6:4

Суперниці зустрічалися вп'яте, чешка перемогла двічі. У наступному колі змагань Крейчикова зіграє проти співвітчизниці Ніколи Бартункової (48).

Зазначимо, що Барбора у 2024 році здобула титул на Вімблдоні.

Нагадаємо, що менше місяця тому Андрєєва стала чемпіонкою Ролан Гаррос, перед тим здолавши в півфіналі українку Марту Костюк.