Одна українка виступить на Вімблдоні у змішаному парному розряді
Людмила Кіченок
Людмила Кіченок стала єдиною представницею України, яка зіграє у змішаному парному розряді на Вімблдоні. Її напарником стане нідерландець Давид Пел.
У першому колі Вімблдона україно-американська пара зіграє проти дуету Еллен Перес (Австралія)/Франсішку Кабрал (Португалія).
Кіченок вдруге виступить із Пелом на турнірах Grand Slam. Місяць тому вони поступилися у першому раунді Ролан Гаррос.
Людмила має у своєму активі титул на Вімблдоні в міксті. У 2023 році вона тріумфувала разом із хорватом Мате Павичем.
Нагадаємо, що Кіченок виступить на Вімблдоні й у жіночому парному розряді разом із американкою Дезіре Кравчик. У першому колі вони зіграють проти Олександри Олійникової (Україна) та Ренати Сарасуа (Мексика).
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