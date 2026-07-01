Одна українка виступить на Вімблдоні у змішаному парному розряді

Людмила Кіченок стала єдиною представницею України, яка зіграє у змішаному парному розряді на Вімблдоні. Її напарником стане нідерландець Давид Пел.

У першому колі Вімблдона україно-американська пара зіграє проти дуету Еллен Перес (Австралія)/Франсішку Кабрал (Португалія).

Кіченок вдруге виступить із Пелом на турнірах Grand Slam. Місяць тому вони поступилися у першому раунді Ролан Гаррос.

Людмила має у своєму активі титул на Вімблдоні в міксті. У 2023 році вона тріумфувала разом із хорватом Мате Павичем.

Нагадаємо, що Кіченок виступить на Вімблдоні й у жіночому парному розряді разом із американкою Дезіре Кравчик. У першому колі вони зіграють проти Олександри Олійникової (Україна) та Ренати Сарасуа (Мексика).