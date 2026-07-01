Била себе по голові, а потім викинула ракетку: росіянка Андрєєва не стримала емоцій після вильоту з Вімблдону

Одна з головних фавориток Вімблдону-2026 завершила виступ уже в другому колі, а її поразка запам'яталася не лише несподіваним результатом, а й бурхливими емоціями.

"Нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва поступилася чинній чемпіонці турніру Барборі Крейчиковій у драматичному трисетовому матчі (4:6, 7:5, 6:4).

Ще під час гри Андрєєва неодноразово втрачала самовладання. Після власних помилок вона кілька разів била себе ракеткою по голові, демонструючи повне розчарування своєю грою. Ці емоційні зриви лише підкреслювали, наскільки важко росіянці давалася кінцівка поєдинку.

Після фінального розіграшу стримати емоції їй також не вдалося. Потиснувши руку суперниці та судді, Андрєєва з силою жбурнула ракетку, після чого, помітно роздратована, попрямувала до виходу з корту, сердито бурмочучи щось собі під ніс.

Нагадаємо, напередодні відомий тенісист зганьбився під час стартового матчу на Вімблдоні, намагаючись зі злості зламати ракетку.

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