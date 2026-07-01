Ястремська: Я відчуваю плече, рука з часом втомлюється

Українська тенісистка Даяна Ястремська (67) прокоментувала свій виліт із одиночного розряду Вімблдону-2026.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"У третьому сеті, як мені здається зараз, я втратила темп – це сталося після третього гейму. Я зробила багато невимушених помилок з форхенду, більшість із них припала саме на третій сет.

Якщо хочеш виступати добре, потрібно добре почуватися і використовувати всю свою зброю. Моя зброя – це потужність, сильні та швидкі удари на траві. Але, на жаль, я не могла пробивати так, як хотіла, особливо з форхенду. Я відчуваю плече, і рука з часом втомлюється та сповільнюється. Вона стає важкою, тому я не могла по-справжньому прискорювати удари, і якості не було. Це не виправдання, це просто реальність", – заявила українка.