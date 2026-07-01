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Ястремська: Я відчуваю плече, рука з часом втомлюється

Олег Дідух — 1 липня 2026, 18:56
Ястремська: Я відчуваю плече, рука з часом втомлюється
Даяна Ястремська
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (67) прокоментувала свій виліт із одиночного розряду Вімблдону-2026.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"У третьому сеті, як мені здається зараз, я втратила темп – це сталося після третього гейму. Я зробила багато невимушених помилок з форхенду, більшість із них припала саме на третій сет.

Якщо хочеш виступати добре, потрібно добре почуватися і використовувати всю свою зброю. Моя зброя – це потужність, сильні та швидкі удари на траві. Але, на жаль, я не могла пробивати так, як хотіла, особливо з форхенду. Я відчуваю плече, і рука з часом втомлюється та сповільнюється. Вона стає важкою, тому я не могла по-справжньому прискорювати удари, і якості не було. Це не виправдання, це просто реальність", – заявила українка.

Нагадаємо, 1 липня Ястремська в другому раунді Вімблдону-2026 в трьох сетах програла іспанці Джессіці Бузас Манейро. Перед стартом турніру українка скаржилася на травму плеча.

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Вімблдон Даяна Ястремська

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