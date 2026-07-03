Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Єдиний чисто український дует на Вімблдоні вийшов у друге коло парних змагань

Станіслав Матусевич — 3 липня 2026, 19:55
Єдиний чисто український дует на Вімблдоні вийшов у друге коло парних змагань
Даяна Ястремська
Getty images

Єдина чисто український дует на Вімблдоні, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська, вийшли у друге коло парного розряду, обігравши бразилійку Лауру Пігоссі та швейцарку Симону Вальтерт.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:1.

За поєдинок Калініна та Ястремська 4 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 6 брейків. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 5 помилок на подачі та 2 брейки.

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Перше коло парного розряду, 3 липня

Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Лаура Пігоссі (Бразилія)/Симона Вальтерт (Швейцарія) 4:6, 6:1, 6:1

У наступному колі змагань українки зіграють проти третьої сіяної пари Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія).

Нагадаємо, що раніше у друге коло парних змагань на Вімблдоні вийшли ще 3 дуети за участю українок Людмили Кіченок, Юлії Стародубцевої та Марти Костюк.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Ангеліна Калініна Вімблдон Даяна Ястремська

Ангеліна Калініна

Склалося як склалося: Калініна – про поразку ексросіянці у стартовому матчі Вімблдона
Калініна поступилася ексросіянці у стартовому матчі Вімблдона
Калініна не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Істборні
Калініна перемогла Снігур в українському дербі на турнірі в Істборні
Буде українське дербі: Стародубцева, Снігур і Калініна дізналися перших суперниць на турнірі в Істборні

Останні новини