Єдиний чисто український дует на Вімблдоні вийшов у друге коло парних змагань

Єдина чисто український дует на Вімблдоні, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська, вийшли у друге коло парного розряду, обігравши бразилійку Лауру Пігоссі та швейцарку Симону Вальтерт.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:1.

За поєдинок Калініна та Ястремська 4 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 6 брейків. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 5 помилок на подачі та 2 брейки.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло парного розряду, 3 липня Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Лаура Пігоссі (Бразилія)/Симона Вальтерт (Швейцарія) 4:6, 6:1, 6:1

У наступному колі змагань українки зіграють проти третьої сіяної пари Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія).

Нагадаємо, що раніше у друге коло парних змагань на Вімблдоні вийшли ще 3 дуети за участю українок Людмили Кіченок, Юлії Стародубцевої та Марти Костюк.