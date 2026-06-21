Буде українське дербі: Стародубцева, Снігур і Калініна дізналися перших суперниць на турнірі в Істборні

Три українські тенісистки – Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева і Дар'я Снігур – отримали суперниць по першому колу турніру серії WTA 250 у британському Істборні.

Ангеліна Калініна (71) за підсумками жеребкування мала зіграти з однією з переможниць кваліфікації, якою стала Дар'я Снігур (75). Тенісистки вже двічі зустрічалися між собою й обидва рази сильнішою була Снігур.

Суперницею Стародубцевої (59) стане "нейтральна" Анастасія Захарова (90), яка теж подолала кваліфікацію. Це буде перший поєдинок між ними.

Змагання в основній сітці в Істборні відбуватимуться з 22 по 27 червня.

Нагадаємо, що в фіналі кваліфікації цього турніру Снігур впевнено обіграла хорватку Петру Марчінко (52).