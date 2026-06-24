Калініна не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Істборні
Ангеліна Калініна
WTA
Ангеліна Калініна (70) не змогла пробитися у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у британському Істборні. Українка поступилася у другому колі змагань американці Маккартні Кесслер (62).
Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.
За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.
Lexus Eastbourne Open – WTA 250
Істборн, Велика Британія, трава
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Друге коло, 24 червня
Ангелін Калініна (Україна) – Маккартні Кесслер (США) 4:6, 3:6
Суперниці раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, напередодні Ангеліна Калініна (70) обіграла Дар'ю Снігур (78) в українському дербі у першому колі турніру в Істборні.