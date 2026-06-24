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Калініна не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Істборні

Станіслав Матусевич — 24 червня 2026, 16:12
Калініна не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Істборні
Ангеліна Калініна
WTA

Ангеліна Калініна (70) не змогла пробитися у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у британському Істборні. Українка поступилася у другому колі змагань американці Маккартні Кесслер (62).

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.

За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

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Друге коло, 24 червня

Ангелін Калініна (Україна) – Маккартні Кесслер (США) 4:6, 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, напередодні Ангеліна Калініна (70) обіграла Дар'ю Снігур (78) в українському дербі у першому колі турніру в Істборні.

Ангеліна Калініна Істборн Маккартні Кесслер

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