Калініна не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Істборні

Ангеліна Калініна (70) не змогла пробитися у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у британському Істборні. Українка поступилася у другому колі змагань американці Маккартні Кесслер (62).

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.

За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Lexus Eastbourne Open – WTA 250

Істборн, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $499,000

Друге коло, 24 червня

Ангелін Калініна (Україна) – Маккартні Кесслер (США) 4:6, 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, напередодні Ангеліна Калініна (70) обіграла Дар'ю Снігур (78) в українському дербі у першому колі турніру в Істборні.