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Кіченок перемогла у протистоянні за участю двох українок на старті парного розряду Вімблдона

Станіслав Матусевич — 2 липня 2026, 15:40
Кіченок перемогла у протистоянні за участю двох українок на старті парного розряду Вімблдона
Людмила Кіченок
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Одинадцяті сіяні в парному розряді Вімблдона, українка Людмила кіченок та американка Дезіре Кравчик, обіграли на старті змагань дует Олександра Олійникова (Україна)/Рената Сарасуа (Мексика).

Матч тривав 52 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:0.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 2 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 6 брейків. Олійникова і Сарасуа виконали 1 ейс, зробили 2 помилки на подачі та не реалізували жодного з 4 брейк-пойнтів.

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Перше коло парного розряду, 2 липня

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Олександра Олійникова (Україна)/Рената Сарасуа (Мексика) 6:1, 6:0

У наступному колі змагань Кіченок і Кравчик зіграють із сильнішими в матчі між дуетами Сінью Цзян/Сюй Іфань (Китай) та Вікторія Голубич (Швейцарія)/Тереза Валентова (Чехія).

Нагадаємо, що до третього кола Вімблдона в одиночному розряді вперше в кар'єрі вийшла українка Дар'я Снігур.

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Вімблдон Людмила Кіченок парний розряд

Людмила Кіченок

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