Дует Стародубцевої переміг на старті парного розряду Вімблдона
Українка Юлія Стародубцева та американка Пейтон Стернс обіграли на старті змагань парного розряду Вімблдона дует Ізабель Хаверлаг (Нідерланди)/Панна Удварді (Угорщина).
Матч тривав 1 годину 58 хвилин і завершився з рахунком 2:1 за сетами.
Юлія Стародубцева (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Ізабель Хаверлаг (Нідерланди)/Панна Удварді (Угорщина) 6:4, 4:6, 6:4
У наступному колі змагань Стародубцева й Стернс зіграють із сильнішими в матчі між дуетами Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) та Ейжа Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина).
Нагадаємо, що одинадцяті сіяні в парному розряді Вімблдона, українка Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик, обіграли на старті змагань дует Олександра Олійникова (Україна)/Рената Сарасуа (Мексика).
Також до третього кола Вімблдона в одиночному розряді вперше в кар'єрі вийшла українка Дар'я Снігур.