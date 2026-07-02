Дует Стародубцевої переміг на старті парного розряду Вімблдона

Українка Юлія Стародубцева та американка Пейтон Стернс обіграли на старті змагань парного розряду Вімблдона дует Ізабель Хаверлаг (Нідерланди)/Панна Удварді (Угорщина).

Матч тривав 1 годину 58 хвилин і завершився з рахунком 2:1 за сетами.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло парного розряду, 2 липня Юлія Стародубцева (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Ізабель Хаверлаг (Нідерланди)/Панна Удварді (Угорщина) 6:4, 4:6, 6:4

У наступному колі змагань Стародубцева й Стернс зіграють із сильнішими в матчі між дуетами Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) та Ейжа Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина).

Нагадаємо, що одинадцяті сіяні в парному розряді Вімблдона, українка Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик, обіграли на старті змагань дует Олександра Олійникова (Україна)/Рената Сарасуа (Мексика).

Також до третього кола Вімблдона в одиночному розряді вперше в кар'єрі вийшла українка Дар'я Снігур.