Костюк і Русе обіграли п'ятих сіяних у парному розряді Вімблдона

Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе перемогли у стартовому матчі парного розряду Вімблдона п'ятий сіяний дует Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

За поєдинок Костюк і Русе 5 разів подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 2 помилку на подачі та не реалізували жодного з 2 брейк-пойнтів.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло парного розряду, 3 липня Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) 6:3, 6:4

У наступному колі змагань Костюк і Русе зіграють проти індонезійської пари Алділа Сутджіаді/Джаніс Тджен.

Нагадаємо, що в одиночному розряді Вімблдона Костюк пробилася у третє коло, обігравши "нейтральну" Анну Блінкову.