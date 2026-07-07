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Після першого півфіналіста визначився останній чвертьфіналіст Вімблдона

Станіслав Матусевич — 7 липня 2026, 19:37
Після першого півфіналіста визначився останній чвертьфіналіст Вімблдона
Александр звєрєв
Getty images

Останнім чвертьфіналістом Вімблдона став німець Александр Звєрєв (3), який у дограванні поєдинку 1/8 фіналу переміг чеха Їржі Легечку (14).

Гра тривала 3 години 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5, 3:6, 7:6(6).

Напередодні Звєрєв вів матч до перемоги, але за рахунку 3:3 у третій партії його було зупинено через пізній час. Після відновлення гри Легечка взяв один сет, але не більше.

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
1/8 фіналу, 6-7 липня

Александр Звєрєв (Італія) – Їржі Легечка (Чехія) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6(6)

Суперники зустрічалися вчетверте, німець переміг тричі. У чвертьфіналі Звєрєв зіграє з Тейлором Фрітцем (7, США).

Зазначимо, що Александр тільки вперше в кар'єрі вийшов до чвертьфіналу Вімблдона, а загалом він 18-й раз дістався до цієї стадії турнірів Grand Slam.

Нагадаємо, що на Вімблдоні вже визначився перший півфіналіст, яким став лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер.

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Вімблдон Александр Звєрєв Їржі Легечка

Александр Звєрєв

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