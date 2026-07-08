Заневська назвала найважчий матч Костюк на Вімблдоні

Сандра Заневська поділилась думками про найскладніший матч Марти Костюк на Вімблдоні.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Тренерка української тенісистки виділила гру другого кола. В ній киянка протистояла "нейтральній" Анні Блінковій.

"Для мене найважчим матчем поки що був поєдинок проти Блінкової. Суперниця грала неймовірно того дня, і ми цього не очікували. Ми думали, що по ходу поєдинку її рівень трохи впаде, але цього не сталося. Тож Марті справді довелося виривати ту перемогу і витягнути все з глибини себе, щоб упоратися.

Марта – дуже універсальна тенісистка, тому я вважаю, що їй підходять абсолютно всі покриття. Вона одна з тих небагатьох гравчинь, які можуть бути дуже сильні всюди. Але, звісно, тенісистка має сама це відчути. Мені здається, цього року вона нарешті відчула це на ґрунті, а тепер і на траві", – сказала Заневська.