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Заневська назвала найважчий матч Костюк на Вімблдоні

Денис Іваненко — 8 липня 2026, 07:44
Заневська назвала найважчий матч Костюк на Вімблдоні
Марта Костюк
Getty Images

Сандра Заневська поділилась думками про найскладніший матч Марти Костюк на Вімблдоні.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Тренерка української тенісистки виділила гру другого кола. В ній киянка протистояла "нейтральній" Анні Блінковій.

"Для мене найважчим матчем поки що був поєдинок проти Блінкової. Суперниця грала неймовірно того дня, і ми цього не очікували. Ми думали, що по ходу поєдинку її рівень трохи впаде, але цього не сталося. Тож Марті справді довелося виривати ту перемогу і витягнути все з глибини себе, щоб упоратися.

Марта – дуже універсальна тенісистка, тому я вважаю, що їй підходять абсолютно всі покриття. Вона одна з тих небагатьох гравчинь, які можуть бути дуже сильні всюди. Але, звісно, тенісистка має сама це відчути. Мені здається, цього року вона нарешті відчула це на ґрунті, а тепер і на траві", – сказала Заневська.

Зазначимо, що Марта Костюк вперше в кар'єрі пробилась до чвертьфіналу трав'яного "мейджора". Там вона зіграє проти Жасмін Паоліні.

Матч відбудеться 8 липня. Він має розпочатись о 15:00 за київським часом.

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