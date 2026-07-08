Федерер назвав найкращий матч в історії Вімблдона

Легенду теніса Роджера Федерера запитали про його найулюбленіший матч на Вімблдоні. Він обрав поєдинок, в якому сам не приймав участі.

Слова Федерера передає Sport.de.

"Я б обрав матч Борга та Макінроя (фінал-1980 – прим.). Двоє моїх найулюбленіших гравців усіх часів – ви знаєте, як вони зіграли п'ять сетів і часто змагалися один з одним на турнірі. Для мене найлегендарніший момент – це коли Бйорн падає на коліна і підкидає ракетку в повітря. І потім він у своїй червоній спортивній куртці. Колись, коли дозволялося одягати трохи більше кольорів, він тримає трофей Вімблдона – я думаю, це легендарний момент", – пояснив свій вибір Федерер.

Борг переміг свого великого суперника з рахунком 1:6, 7:5, 6:3, 6:7 (16-18), 8:6. Для шведа це була остання з п'яти перемог на Вімблдоні. Федерер є рекордсменом Вімблдона з вісьмома титулами.

Швейцарський гравець також брав участь у легендарних поєдинках. Незабутнім є фінал 2008 року, коли маестро зазнав поразки від Рафаеля Надаля після 4 годин 48 хвилин гри з рахунком 4:6, 4:6, 7:6 (7-5), 7:6 (10-8), 7:9. Багато тенісних оглядачів вважають цей класичний матч найвидатнішим тенісним матчем усіх часів.

Нагадаємо, Новак Джокович вийшов у півфінал Вімблдона та встановив кілька рекордів турнірів Grand Slam