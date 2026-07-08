Джокович вийшов у півфінал Вімблдона та встановив кілька рекордів турнірів Grand Slam

Легендарний 39-річний сербський тенісист Новак Джокович (8) вийшов у півфінал Вімблдона, обігравши у надскладному п'ятисетовому матчі канадця Фелікса Оже-Альяссіма (4).

Гра тривала 5 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(4).

Це був найдовший чвертьфінал в історії Вімблдона.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Чвертьфінал, 7 липня Новак Джокович (Сербія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(4)

Суперники зустрічалися вчетверте, серб тричі переміг. У півфіналі змагань Джокович зіграє проти лідера світового рейтингу й чинного чемпіона Вімблдона, італійця Янніка Сіннера.

Новак провів свій 120-й матч на Вімблдоні, більше, ніж будь-який інший тенісист у Відкриту Еру. У наступному поєдинку він зрівняється з власним рекордом на Ролан Гаррос (121).

Півфінал стане для Джоковича 15-м на британському мейджорі – це також рекорд.

Нарешті, серб провів рекордний 50-й п'ятисетовий матч на турнірах Grand Slam, випередивши за цим показником знаменитого швейцарця Стена Вавринку (49), який проводить останній сезон у кар'єрі.

Нагадаємо, що суперник Джоковича Сіннер у чвертьфіналі в трьох партіях переграв німця Яна-Леннарда Штруффа (74).