Сестри Кіченок дізналися суперниць по парному фіналу на турнірі WTA 500 у Лінці

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок дізналися суперниць по фіналу парного розряду хардового турніру серії WTA 500 у Лінці.

Ними стали Тімеа Бабош (Угорщина) та Луїза Стефані (Бразилія). У півфіналі вони перемогли пару Катерина Сінякова (Чехія)/Шуай Чжан (Китай) з рахунком 6:3, 4:6, 10-7.

Фінал відбудеться у неділю, 2 лютого, після вирішального матчу в одиночному розряді, в якому зіграє Даяна Ястремська. Орієнтовний час початку матчу – 16:30.

Нагадаємо, що у першому колі сестри Кіченок перемогли Ульрікке Ейкері та У Фансєнь, у чвертьфіналі виявилися сильнішими за Катаржину Пітер та Фанні Штоллар, а у півфіналі розгромили Анну Даніліну та Іріну Хромачову.