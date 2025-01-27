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Сестри Кіченок вийшли у чвертьфінал турніру в Лінці

Олександр Булава — 27 січня 2025, 18:41
Сестри Кіченок вийшли у чвертьфінал турніру в Лінці
Getty Images

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок обіграли дует Ульрікке Ейкері (Норвегія)/У Фансєнь (Китайський Тайбей) у першому колі турніру WTA 500.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:3,6:4. Сестри Кіченок 4 рази подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 5 з 10 брейк-пойнтів.

Суперницями українок у чвертьфіналі буде переможець матчу Катаржина Пітер/Фанні Штоллар – Юлія Грабер/Сінья Краус.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500
Лінц, Австрія
Призовий фонд – $1,064,510
Хард (зал)
Перше коло, 27 січня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Ульрікке Ейкері (Норвегія)/У Фансєнь (Китайський Тайбей) 6:3,6:4

Нагадаємо, сестри Кіченок раніше завершили виступи у другому колі парного Australian Open.

Людмила Кіченок Надія Кіченок сестри Кіченок

Людмила Кіченок

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