Сестри Кіченок вийшли у чвертьфінал турніру в Лінці

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок обіграли дует Ульрікке Ейкері (Норвегія)/У Фансєнь (Китайський Тайбей) у першому колі турніру WTA 500.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:3,6:4. Сестри Кіченок 4 рази подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 5 з 10 брейк-пойнтів.

Суперницями українок у чвертьфіналі буде переможець матчу Катаржина Пітер/Фанні Штоллар – Юлія Грабер/Сінья Краус.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд – $1,064,510

Хард (зал)

Перше коло, 27 січня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Ульрікке Ейкері (Норвегія)/У Фансєнь (Китайський Тайбей) 6:3,6:4

Нагадаємо, сестри Кіченок раніше завершили виступи у другому колі парного Australian Open.