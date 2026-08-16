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Кіченок і Като програли третім сіяним на старті парного розряду турніру в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 16 серпня 2026, 21:12
Кіченок і Като програли третім сіяним на старті парного розряду турніру в Цинциннаті
Людмила Кіченок
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Українка Людмила Кіченок та японка Мію Като поступилися третьому сіяному дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) в першому колі парного розряду турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті.

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 2:6.

За поєдинок Кіченок і Като не подавали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперниці теж не виконували ейсів, зробили 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Перше коло парного розряду, 16 серпня


Людмила Кіченок (Україна)/Мію Като (Японія) – Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) 4:6, 2:6

Кіченок вперше зіграла в одній парі з Като, а загалом українка зазнала четвертої поразки поспіль у парному розряді.

Нагадаємо, що у парному розряді з представниць України в Цинциннаті виступить Марта Костюк. Разом із американкою Пейтон Стернс вона протистоятиме легендарним сестрам Вільямс.

Людмила Кіченок парний розряд Цинциннаті

Людмила Кіченок

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