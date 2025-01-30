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Сестри Кіченок пробились у півфінал турніру в Лінці

Микола Дендак — 30 січня 2025, 22:52
Сестри Кіченок пробились у півфінал турніру в Лінці
Людмила та Надія Кіченок
Getty Images

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок обіграли дует Катаржина Пітер (Польща)/Фанні Штоллар (Угорщина) у чвертьфіналі турніру WTA 500 в австрійському Лінці.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2. Сестри Кіченок 1 раз подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та використали 6 з 11 брейк-пойнтів.

Суперницями українок у півфіналі буде представниця Казахстану Анна Даніліна та росіянка Іріна Хромачова.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500
Лінц, Австрія
Призовий фонд – $1,064,510
Хард (зал)
Чвертьфінал, 30 січня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Катаржина Пітер (Польща)/Фанні Штоллар (Угорщина) 6:3, 6:2

Зауважимо, що це буде перший спільний півфінал для українок із квітня 2024 року. Тоді вони дійшли до фіналу турніру WTA 500 у Чарльстоні.

Нагадаємо, у першому колі сестри Кіченок обіграли дует Ульрікке Ейкері (Норвегія)/У Фансєнь (Китайський Тайбей).

Людмила Кіченок Надія Кіченок WTA 500

Людмила Кіченок

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