Людмила Кіченок програла п'ятий матч поспіль у парному розряді

Людмила Кіченок разом із індонезійкою Алділою Сутджіаді поступилися на старті турніру серії WTA 500 у мексиканському Монтерреї дуету Дезіре Кравчик (США)/Джуліана Олмос (Мексика).

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 5-10.

Поразка стала п'ятою поспіль для Кіченок у парному розряді на турнірах WTA.

За поєдинок Кіченок і Сутджіаді 1 раз подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 2 ейси, зробили 2 помилки на подачі та 3 брейки.

Abierto GNP Seguros – WTA 500

Монтеррей, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло парного розряду, 25 серпня

Людмила Кіченок (Україна)/Алділа Сутджіаді (Індонезія) – Дезіре Кравчик (США)/Джуліана Олмос (Мексика) 6:4, 3:6, 5-10

Кіченок вперше зіграла в одній парі з Сутджіаді, а разом із Кравчик українка провела найбільше матчів поточного сезону.

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Монтерреї до другого кола вийшли Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.