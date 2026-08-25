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Людмила Кіченок програла п'ятий матч поспіль у парному розряді

Станіслав Матусевич — 25 серпня 2026, 13:22
Людмила Кіченок програла п'ятий матч поспіль у парному розряді
Людмила Кіченок
btu.org.ua

Людмила Кіченок разом із індонезійкою Алділою Сутджіаді поступилися на старті турніру серії WTA 500 у мексиканському Монтерреї дуету Дезіре Кравчик (США)/Джуліана Олмос (Мексика).

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 5-10.

Поразка стала п'ятою поспіль для Кіченок у парному розряді на турнірах WTA.

За поєдинок Кіченок і Сутджіаді 1 раз подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 2 ейси, зробили 2 помилки на подачі та 3 брейки.

Abierto GNP Seguros – WTA 500
Монтеррей, Мексика, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Перше коло парного розряду, 25 серпня

Людмила Кіченок (Україна)/Алділа Сутджіаді (Індонезія) – Дезіре Кравчик (США)/Джуліана Олмос (Мексика) 6:4, 3:6, 5-10

Кіченок вперше зіграла в одній парі з Сутджіаді, а разом із Кравчик українка провела найбільше матчів поточного сезону.

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Монтерреї до другого кола вийшли Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

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