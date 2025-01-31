Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сестри Кіченок – фіналістки турніру WTA 500 у Лінці

Олексій Погорелов — 31 січня 2025, 18:01
Надія та Людмила Кіченок
Надія та Людмила Кіченок
Instagram Людмили Кіченок

У п'ятницю, 31 січня, у межах турніру WTA 500 в австрійському Лінці відбувся півфінальний поєдинок за участі українських тенісисток.

Сестри Людмила та Надія Кіченок, які вперше з квітня 2024 року разом вийшли до півфіналу, зійшлися з другими сіяними турніру Анною Даніліною з Казахстану та Іріною Хромачовою з Росії.

Українські тенісистки провели видатний матч, витративши на суперниць трохи більше години.

Читайте також :
Ястремська вийшла у півфінал турніру WTA 500 в Лінці

Найбільшу конкуренцію представниці Казахстану та Росії змогли скласти у першому сеті, в якому сестри дозволили виграти їм усього чотири гейми.

А те, що відбулося далі, заслуговує на оплески. Людмила та Надія не залишили жодного шансу опоненткам, пройшовшись катком по них. 28 хвилин вистачило сестрам Кіченок, щоб забрати другий сет та відправити суперниць додому, а себе – до фіналу турніру.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500
Лінц, Австрія
Призовий фонд – $1,064,510
Хард (зал)
Півфінал, 30 січня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан)/Іріна Хромачова (-) 6:4, 6:0

У фіналі українки зіграють з переможницями матчу, в якому Катеріна Сінякова та Шуай Чжан протистоятимуть Тімеї Бабош та Луїзі Стефані.

Нагадаємо, що трохи раніше відбулися матчі плейоф Кубку Девіса, в якому Віталій Сачко здобув перемогу, але Олександр Овчаренко не зміг підтримати цей результат.

WTA Австрія великий теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок Лінц теніс Україна WTA 500

WTA

Завацька зазнала поразки від 389 ракетки світу на турнірі в Австралії
Світоліна наздоганяє Костюк, Кіз увірвалася в десятку оновленого рейтингу WTA
Повернення Світоліної та криза Костюк. Підсумки старту сезону для українських тенісисток
Костюк здобула вольову перемогу над Хібіно в першому раунді Australian Open-2025
Стародубцева не змогла подолати перший раунд Australian Open-2025

Останні новини