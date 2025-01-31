Сестри Кіченок – фіналістки турніру WTA 500 у Лінці
У п'ятницю, 31 січня, у межах турніру WTA 500 в австрійському Лінці відбувся півфінальний поєдинок за участі українських тенісисток.
Сестри Людмила та Надія Кіченок, які вперше з квітня 2024 року разом вийшли до півфіналу, зійшлися з другими сіяними турніру Анною Даніліною з Казахстану та Іріною Хромачовою з Росії.
Українські тенісистки провели видатний матч, витративши на суперниць трохи більше години.
Найбільшу конкуренцію представниці Казахстану та Росії змогли скласти у першому сеті, в якому сестри дозволили виграти їм усього чотири гейми.
А те, що відбулося далі, заслуговує на оплески. Людмила та Надія не залишили жодного шансу опоненткам, пройшовшись катком по них. 28 хвилин вистачило сестрам Кіченок, щоб забрати другий сет та відправити суперниць додому, а себе – до фіналу турніру.
Upper Austria Ladies Linz – WTA 500
Лінц, Австрія
Призовий фонд – $1,064,510
Хард (зал)
Півфінал, 30 січня
Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан)/Іріна Хромачова (-) 6:4, 6:0
У фіналі українки зіграють з переможницями матчу, в якому Катеріна Сінякова та Шуай Чжан протистоятимуть Тімеї Бабош та Луїзі Стефані.
Нагадаємо, що трохи раніше відбулися матчі плейоф Кубку Девіса, в якому Віталій Сачко здобув перемогу, але Олександр Овчаренко не зміг підтримати цей результат.