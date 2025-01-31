Сестри Кіченок – фіналістки турніру WTA 500 у Лінці

У п'ятницю, 31 січня, у межах турніру WTA 500 в австрійському Лінці відбувся півфінальний поєдинок за участі українських тенісисток.

Сестри Людмила та Надія Кіченок, які вперше з квітня 2024 року разом вийшли до півфіналу, зійшлися з другими сіяними турніру Анною Даніліною з Казахстану та Іріною Хромачовою з Росії.

Українські тенісистки провели видатний матч, витративши на суперниць трохи більше години.

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Найбільшу конкуренцію представниці Казахстану та Росії змогли скласти у першому сеті, в якому сестри дозволили виграти їм усього чотири гейми.

А те, що відбулося далі, заслуговує на оплески. Людмила та Надія не залишили жодного шансу опоненткам, пройшовшись катком по них. 28 хвилин вистачило сестрам Кіченок, щоб забрати другий сет та відправити суперниць додому, а себе – до фіналу турніру.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд – $1,064,510

Хард (зал)

Півфінал, 30 січня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан)/Іріна Хромачова (-) 6:4, 6:0

У фіналі українки зіграють з переможницями матчу, в якому Катеріна Сінякова та Шуай Чжан протистоятимуть Тімеї Бабош та Луїзі Стефані.

Нагадаємо, що трохи раніше відбулися матчі плейоф Кубку Девіса, в якому Віталій Сачко здобув перемогу, але Олександр Овчаренко не зміг підтримати цей результат.