Гру Світоліної на Вімблдоні перенесли, Байндль, Калініна свої матчі програли, Снігур вийшла в наступне коло

У другий змагальний день Вімблдонського турніру свої матчі першого кола зіграли три представниці України, хоча заплановано було чотирі.

Першою на лондонські корти вийшла Катерина Байндль. Суперницею 30-річної миколаєвки була німкеня Лаурра Зігемунд. Боротьби не вийшло — німкеня "закрила" матч трохи більше, ніж за півтори години. Причому в другому сеті Байндль взяла лише 1 гейм, зробивши 3 брейки.

Лаура Зігемунд (Німеччина) — Катерина Байндль (Україна) 6:4, 6:1.

Не вдалося подолати бар'єр першого кола й Ангеліні Калініній. 27-річна експерша ракетка України поступилася "нейтральній" росіянці Еліні Аванесян. Також у двох сетах, і також без боротьби. Матч тривав усього годину та 6 хвилин. Слід відзначити жахливу подачу Калініної — при 56 відстоках влучання першої, 25 відсотків реалізації другої.

Еліна Аванесян (Росія) — Ангеліна Калініна 6:2, 6:3

Честь синьо-жовтого прапора випало захищати Дар'ї Снігур. І 22-річна киянка з честю витримала залік на міцність. Абсолютна дебютантка турнірів серії Grand Slam вийшла переможницею дуелі з француженкою Осеан Доден. Другий сет українка закрила з "баранкою".

Отже, Снігур вперше зіграє у другому колі Вімблдона та турніру Grand Slam. Її суперницею стане титулована латвійка українського походження, чемпіонка Ролан Гаррос-2017 Єлєна Остапенко.

Дар'я Снігур (Україна) — Осаен Доден (Франція) 6:4, 6:0

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла зіграти матч проти польки Магди Лінетт. Причина — дощі, які перекроїли увесь розклад дня.