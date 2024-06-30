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Дар'я Снігур: "Ніде у світі я себе не почуваю так комфортно, як у Києві"

Ігор Грачов — 30 червня, 19:00
Дар'я Снігур: Ніде у світі я себе не почуваю так комфортно, як у Києві

Вімблдон для Дар'ї Снігур – особливе місце. П'ять років тому вона підіймала над головою головний трофей у юніорському розряді. Здавалося, її яскравому дорослому "шоломівському" майбутньому ніщо не завадить. Однак втрутився COVID-19 і сплутав усі карти. І почав з того, що відібрав у Снігур запрошення до дорослого кваліфікації, яке лежало на столі: "Вімблдон-2020" через бурливий вірус був скасований.

У трьох наступних кваліфікаціях трав'яного мейджора Дар'я записала в актив лише одну перемогу. І от нарешті у 2024-му, перебуваючи в чудовій формі й на своєму, немов створеному для Снігур покритті, нагорода не змусила себе довго чекати.

Почергово зачохливши Жіль Тайхманн (7:5, 6:0), Катаріну Завацьку (6:3, 6:1) та Зейнеп Сенмез (1:6, 7:5, 7:5!), 22-річна Дар'я Снігур готується до дебюту в основі Вімблдону.

Журналіст Чемпіона Ігор Грачов зв'язався з однією з героїнь кваліфайну. Привід для дзвінка – не лише неймовірний камбек у фіналі, а й привітання у співучасті національного рекорду. Саме Дар'я стала восьмою представницею України в основній сітці Вімблдона-2024, що є рекордом України на турнірах серії Grand Slam.

Дашо, ми говоримо наступного ранку після божевільного за емоційним напруженням фіналу кваліфікації. Як спалося, маючи під подушкою квиток в основу?

Набагато краще, ніж перед фіналом квала. Ось тоді взагалі не могла нормально заснути через зворушливе очікування матчу. Після перемоги теж засиналося насилу, але раз заплющивши очі, відкрила їх тільки вранці.

Що саме викликало стрес напередодні?

Ніколи не знаєш, що очікувати від Зейнеп Сонмез. Цього сезону вона непогано розігралася на траві. Усім зрозуміло, що стояло на кону – стадія створювала додаткові занепокоєння. Причому з нею я раніше грала чотири рази. І завжди матчі виходили дуже напруженими.

Але всі чотири рази ти виходила переможцем.

Виходила, але якраз це і насторожувало. Переживала, а якщо щось піде не так?

Схоже, твої переживання виправдалися. Готова зазначити, що пішло не так?

До рахунку 1:6, 0:4 – мало не все пішло не так. Суперниця добре почала, не давши мені можливості зачепитися за геймбол або брейкпойнт. Діяла вона зразково і просто перегравала мене, і звинувачувати себе в цьому мені не варто було б. У якийсь момент я вже змирилася з поразкою.

І що послужило розворотом у матчі?

Додала у швидкості й просто почала бити кожен м'яч. Розуміла, що в іншому разі матч завершиться зовсім скоро. На щастя, почала влучати та зайшла в третій сет.

У третій партії не стало спокійніше – 1:4, 3:5...

Усе так блискавично сталося: втратила подачу, але тут же зробила зворотний брейк. Потім знову не пішла подача. Ведучи 40:0, я віддала гейм... У цей момент поєдинок мав крихкий характер: ніхто не ризикував. Вона мені просто відкидала м'яч у корт і, здавалося, треба просто прикладатися до м'яча, але я вирішила теж зробити ставку на надійність. Суперниця розраховувала, що я не витримаю і розкидаю всі м'ячі. Однак я перетерпіла і не зламалася.

Звісно, бити з усієї сили будь-який м'яч як у другому сеті – не було потреби. Без запасу в партіях дорожила кожним очком. На перший план виходив не фізичний стан, а моральний. Догравала не руками та ногами, а головою. Останній гейм вона мені просто віддала.

Ти всі рішення в матчі приймала самостійно?

За рахунку 5:5 я підходила до тата не через незнання, що робити далі, а для того, щоб відволіктися. Тато сказав продовжувати діяти в обраному ключі – суперниця підламувалася. Підсумковий рахунок показав вірність обраного шляху.

Одна з визначальних частин тенісу – емоційна складова. Як на тебе діяла поведінка туркені?

Намагалася, щоб вона не впливала на мою. Мені здалося, її підвели до фіналу максимально зарядженою. У разі поразки в неї не було навіть теоретичних шансів на статус "лакі лузера". Коли я почала влучати, її настрій почав працювати проти неї ж. З'явилися відверті нерви, крики на суддів у третьому сеті.

Її випади в бік арбітрів, на мій погляд, виглядали відверто безпідставними.

Під час маленьких аутів, які було видно навіть мені, її штаб наполегливо переконував саму Сонмез, що вона все кладе в корт, а судді вперто помиляються.

У туркені численний "бокс"?

Батьки, тренер, фізіо. Причому її фізіо в третьому сеті почала активно підтримувати мою суперницю, ставши на протилежний бік поруч... з моїм татом.

З яким матчем можна порівняти цей камбек?

З огляду на те, за що ми боролися – Рогемптон точно нескоро забуду. Близьким за сценарієм розвивався торішній фінал "100k" ITF в Іспанії. Я там теж поступалася 3:6, 0:4, але зуміла вивернутися.

Я чув від наших гравців, що корти в Рогемптоні на цьому турнірі не схожі один на інший. З побаченої картинки можна зробити висновок, що тобі пощастило газон виглядав мало не ідеально.

На тих кортах, де я грала, хлопці не встигли витоптати траву. Можливо, мені дійсно пощастило цього року. Минулого, наприклад, на окремих кортах був просто пісок на задній лінії.

Перші два кола квала зовні виглядали для тебе робочою програмою.

Жіль Тайхманн змусила понервувати. Все-таки матч-відкриття, а вона стояла в топ 30. Плюс не стану приховувати – виходила на корт із певним хвилюванням. Суперниця почала надагресивно, підтискала мене, і треба було вилазити з-під преса. Після успішного для мене першого сету (7:5) вона просто перестала боротися. Побачивши, що я зачепилася і знайшла свій ритм, швейцарка викинула білий прапор.

Із землячкою у двох значеннях цього слова Катею Завацькою склалося легше?

З одного боку – легше, з іншого – деякі навколоігрові деталі внесли невеличкий дискомфорт.

Яка у тебе ситуація з особистим тренерським штабом?

— З вересня минулого року ми припинили співпрацю з Ларисою Савченко. Зараз я тренуюся в Києві, а моїм тренером став мій спаринг – Юрій Кривий. Перед трав'яним сезоном я п'ять днів готувалася вдома, на "Меридіані". До речі, там же, де я готувалася і п'ять років тому, коли виграла юніорський Вімблдон.

У вас із татом і ментальним тренером Сергієм Снігуром дещо нетипова стратегія – не форсувати кількість турнірів. Я глибоко переконаний, що дебют у топ 100 – дуже близьке майбутнє. Однак для подібної прем'єри необхідно збільшувати графік виступів. Є зміни в цьому напрямку?

З огляду на те, що я тренуюся в Україні, то в разі виїзду буду тепер виступати на двох-трьох турнірах поспіль. Прикладом може послужити трав'яна серія. У першому ж турнірі я поступилася на самому старті, але потім потихеньку розігралася. Тому якщо буде зручна зв'язка з трьох-чотирьох турнірів, то буду їх брати без пропусків.

Окреслюючи контури підготовки до хардової частини сезону – готуватимешся безпосередньо в США?

З великою ймовірністю – вдома. Коли в мене є вільний тиждень або десять днів, я волію тренуватися в Києві. Я – домашня дівчинка, швидко починаю сумувати, якщо їду за кордон. До речі, це і стало супутнім рішенням зберегти домашню базу. Коли ти вдома, спиш у своєму ліжку, готуєш на власній кухні – отримуєш особливу енергетику. Ніде у світі я себе не почуваю так комфортно, як у Києві.