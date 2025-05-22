Королева моди: Костюк показала рейтинг своїх найкращих тенісних суконь

Друга ракетка України Марта Костюк вкотре доводить, що є зіркою лише на корті не лише завдяки спортивним навичкам, але й яскравим образам.

Бренд, з яким наша тенісистка має спонсорську угоду, склав рейтинг із десяти найкращих спортивних суконь Марти.

Пропонуємо згадати культовий лук українки і відгадати, у якому вбранні вона виступить на Ролан Гаррос-2025.

Нагадаємо, Ролан Гаррос-2025 пройде з 25 травня по 8 червня у Парижі. Наразі проходить кваліфікація на турнір, в якій беруть участь дві українки – Анастасія Соболєва та Юлія Стародубцева.

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Напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Костюк піднялася на один рядок і тепер посідає 26 місце.

Востаннє Марта виходила на корт 12 травня, поступившись першій ракетці світу Аріні Сабалєнці на стадії 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.