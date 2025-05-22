Стародубцева у дводенному матчі здобула путівку в фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Юлія Стародубцева (87) вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос. У півфіналі кваліфікаційних змагань перша сіяна українка в матчі, який розтягнувся на два дні, обіграла словенку Тамару Зіданшек (154).

Зустріч тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:3.

Гру було зупинено напередодні через дощ, коли Стародубцева вела у вирішальному сеті 3:2 на подачі Зіданшек. Після поновлення поєдинку українка дотиснула суперницю з другого матч-пойнту.

За матч Юлія 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Півфінал кваліфікації, 22 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Тамара Зіданшек (Словенія) 3:6, 6:2, 6:3

Раніше суперниці не зустрічалися. У поєдинку за вихід в основну сітку Стародубцева зіграє проти чешки Сари Бейлек (193).

Нагадаємо, що у фіналі кваліфікації також виступить Анастасія Соболєва. Дар'я Снігур завершила свій виступ на цьогорічному Ролан Гаррос.