Соболєва вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос
Анастасія Соболєва (230) вийшла у фінал кваліфікаційних змагань на дебютному для себе Ролан Гаррос. У півфіналі кваліфікації вона обіграла француженку Жулі Бельгравер (306).
Матч тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.
У другій партії Соболєва поступалася 1:4, проте змогла змінити хід поєдинку.
За матч Соболєва не подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, 6 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.
Анастасія Соболєва (Україна) – Жулі Бельгравер (Франція) 6:3, 6:4
Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти переможниці матчу між японкою Маї Хонтама (201) та британкою Франческою Джонс (113).
Зазначимо, що у столиці Франції наразі йде дощ, тому невідомо, коли визначиться наступна суперниця Анастасії.
Нагадаємо, що українки Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур вдало стартували у кваліфікації Ролан Гаррос.