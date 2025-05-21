Соболєва вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Анастасія Соболєва (230) вийшла у фінал кваліфікаційних змагань на дебютному для себе Ролан Гаррос. У півфіналі кваліфікації вона обіграла француженку Жулі Бельгравер (306).

Матч тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

У другій партії Соболєва поступалася 1:4, проте змогла змінити хід поєдинку.

За матч Соболєва не подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, 6 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Півфінал кваліфікації, 21 травня

Анастасія Соболєва (Україна) – Жулі Бельгравер (Франція) 6:3, 6:4

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти переможниці матчу між японкою Маї Хонтама (201) та британкою Франческою Джонс (113).

Зазначимо, що у столиці Франції наразі йде дощ, тому невідомо, коли визначиться наступна суперниця Анастасії.

Нагадаємо, що українки Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур вдало стартували у кваліфікації Ролан Гаррос.