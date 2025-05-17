Сумувала за українською їжею: Костюк показала фірмовий рецепт приготування борщу

Перед початком одного з найпрестижніших тенісних турнірів у світі, Ролан Гаррос, українська тенісистка Марта Костюк вирішила трохи змінити ритм підготовки. Замість традиційних тренувань тенісистка взялася за каструлю борщу.

На своїй сторінці в Instagram Марта поділилася відео, де власноруч готує справжній український борщ. У кадрі – нарізані овочі, процес варіння і щира посмішка спортсменки.

" Нетиповий вихідний, але саме те, що мені було потрібно", – написала українка.

Нагадаємо, Ролан Гаррос цьогоріч проходитиме на паризьких грунтових кортах з 25 травня по 8 червня. Участь у турнірі візьмуть одразу 5 українських тенісисток.

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Раніше повідомлялося, що Костюк вилетіла на стадії 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в італійському Римі, поступившись першій ракетці світу Аріні Сабалєнці.