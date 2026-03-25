Відома угорська тенісистка, якій погрожували перед матчем з українкою, пішла на OnlyFans

Станіслав Матусевич — 25 березня 2026, 13:54
Третя ракетка Угорщини Панна Удварді (97) оголосила про те, що стала моделлю на популярній платформі для дорослих OnlyFans.

Про це тенісистка повідомила у своєму інстаграмі.

"Життя тенісистки насичене та вимогливе, але мати простір, де я можу бути повністю собою, багато значить.

Я з нетерпінням чекаю можливості тісніше спілкуватися з людьми, які підтримують мене на корті та поза ним.

До зустрічі на OnlyFans", – написала Удварді.

На початку березня Панна потрапила у неприємну історію, коли перед чвертьфінальним матчем турніру серії WTA 125 в Анталії проти українки Ангеліни Калініної отримала телефонні погрози з вимогою програти поєдинок. У тій грі Калініна перемогла у двох сетах і зрештою здобула титул.

