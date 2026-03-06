Суперниця Калініної в Анталії заявила про надходження погроз перед матчем з українкою

Угорська тенісистка Панна Удварді розповіла про отримання погроз по телефону перед чвертьфінальним матчем проти Ангеліни Калініної на турнірі серії WTA 125 у турецькій Анталії.

Відповідний пост Удварді виклала у своєму інстаграмі.

"Учора близько опівночі я отримала кілька дуже тривожних повідомлень у WhatsApp з невідомого номера на мій особистий телефон.

Ця людина написала, що якщо я не програю свій матч сьогодні, вона заподіє шкоду членам моєї сім'ї. Він сказав, що знає, де живе моя сім'я, які машини вони водять, і що у нього є їхні номери телефонів. Він навіть надіслав фотографії членів моєї сім'ї та зображення пістолета. Чесно кажучи, отримати такі повідомлення було дуже страшно.

Я одразу зв'язалася з супервайзером WTA, надіслала скріншоти і повідомила про це своїм батькам. Після цього мої батьки звернулися до консульства, а вранці я знову поговорила з супервайзером WTA. Мені сказали, що подібні погрози нещодавно отримували й інші гравці, й є припущення, що міг статися витік персональних даних із бази WTA. Зараз це розслідується.

Консульство відреагувало дуже швидко і направило на мій матч трьох поліцейських, за що я їм надзвичайно вдячна. Поліція також відвідала домівки моїх батьків і бабусі, а після матчу я подала офіційну заяву в поліцію тут, у Туреччині.

Хочу сказати одну річ: це ненормально. Навіть якщо ми спортсмени або публічні люди, неприпустимо отримувати погрози на адресу наших родин – тим паче на особисті номери телефонів і разом зі страшними зображеннями. Ми не повинні нормалізувати подібні зловживання в спорті.

Я сподіваюся, що WTA продовжить серйозно розслідувати цю ситуацію, вживе більш жорстких заходів для захисту персональних даних і безпеки гравців, а також буде негайно інформувати гравців, якщо станеться витік даних з їхньої системи. Жоден гравець не повинен стикатися з подібним", – написала тенісистка.