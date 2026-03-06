Дві українки синхронно вийшли в півфінал турніру WTA в Анталії

Українські тенісистки Олександра Олійникова (73) та Ангеліна Калініна (189) вийшли у півфінал турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії.

Олійникова за 2 години 24 хвилини здолала іспанку Гіомар Марістані Сулету де Реалес (171) з рахунком 1:6, 6:0. 7:6(4).

Калініній знадобилося на хвилину більше, щоб впоратися з другою сіяною Панною Удварді (95, Угорщина) – 7:5, 7:5.

В останніх сетах обох поєдинків українки більшу частину часу програвали з брейком, однак зуміли змінити хід партій і здобути перемоги.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Чвертьфінал, 6 березня

Олександра Олійникова (Україна) – Гіомар Марістані Сулета де Реалес (Іспанія) 1:6, 6:0, 7:5

Ангеліна Калініна (Україна) – Панна Удварді (Угорщина) 7:5, 7:5

У півфіналі, що відбудеться 7 березня, Олійникова зіграє проти Моюки Учідзіми (77, Японія). Суперниця Калініної визначиться у поєдинку між Катажиною Кавою (146, Польща) та Тамарою Зіданшек (148, Словенія).

Нагадаємо, що на старті турніру в Туреччині Калініна здолала представницю Грузії Єкатерине Горгодзе (168), а в другому колі обіграла вірменку Еліну Аванесян.

Олійникова перемогла в першому раунді італійку Нурію Бранкаччо (158), а в другому розібралася з білорускою Іриною Шиманович (160).