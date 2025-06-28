Друга ракетка світу станцювала разом з Сабалєнкою на тлі скандалу після фіналу Ролан Гаррос

Фінал Ролан Гаррос між Коко Гофф та Аріною Сабалєнкою став не лише спортивною подією, а й джерелом гучного скандалу.

Після поразки білоруська тенісистка відкрито знецінила тріумф американки, звинувативши у всьому вітер і себе, але не забула згадати, що якби замість неї у фіналі була Іга Швьонтек, то Гофф точно програла б. Коментар спричинив хвилю обурення, адже він явно применшував заслуги 20-річної чемпіонки.

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Хоч Сабалєнка згодом і пом’якшила свою риторику, визнавши перемогу Коко заслуженою, для багатьох уболівальників її слова залишили осад. Та, схоже, сама Гофф вирішила закрити цю історію несподіваним жестом.

На підготовці до Вімблдону в Лондоні, обидві тенісистки не лише потрапили на одне тренування, а ще й станцювали разом прямо на корті.

@aryna.sabalenka TikTok dances always had a way of bringing people together 🕺😜 ♬ suono originale - Paolo Jackson

Нагадаємо, цьогорічний Вімблдон відбудеться з 30 червня по 13 липня. Українські тенісистки вже отримали своїй суперниць.