Це нічого не змінює: Сабалєнка висловилася про свій нейтральний статус

Перша ракетка світу білоруска Аріна Сабалєнка висловилася щодо свого нейтрального статусу, наголосивши, що це нічого не змінює.

Про це вона заявила після поразки Маркеті Вондроушовій у півфіналі турніру серії WTA 500 у німецькому Берліні.

"Спорт повинен бути поза політикою. Я завжди пишалася тим, що представляю таку невелику країну, як Білорусь. Всі знають, де я народилася. Так що в кінцевому рахунку це нічого не змінює", – заявила вона.

Раніше тенісистка вирішила вибачитись перед чемпіонкою Ролан Гаррос американкою Коко Гофф за свої неприємні слова після паризького фіналу на її адресу.

За рахунку 5:4 у першому сеті, коли білоруска подавала на партію, один із розіграшів пішов не за планом. Після втрати важливого очка Аріна розвернулась до свого тренера в ложі й, не стримуючи емоцій посла її на три букви.