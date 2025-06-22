Це нічого не змінює: Сабалєнка висловилася про свій нейтральний статус
Аріна Сабалєнка
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Перша ракетка світу білоруска Аріна Сабалєнка висловилася щодо свого нейтрального статусу, наголосивши, що це нічого не змінює.
Про це вона заявила після поразки Маркеті Вондроушовій у півфіналі турніру серії WTA 500 у німецькому Берліні.
"Спорт повинен бути поза політикою. Я завжди пишалася тим, що представляю таку невелику країну, як Білорусь. Всі знають, де я народилася. Так що в кінцевому рахунку це нічого не змінює", – заявила вона.
Раніше тенісистка вирішила вибачитись перед чемпіонкою Ролан Гаррос американкою Коко Гофф за свої неприємні слова після паризького фіналу на її адресу.
За рахунку 5:4 у першому сеті, коли білоруска подавала на партію, один із розіграшів пішов не за планом. Після втрати важливого очка Аріна розвернулась до свого тренера в ложі й, не стримуючи емоцій посла її на три букви.