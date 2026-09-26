Скандальна білоруська тенісистка помірялася діамантами на обручках із дружиною Роналду

Друга ракетка світу Аріна Сабалєнка відвідала Тиждень моди в Мілані, де представляла Gucci та зустрілася з цілою низкою світових знаменитостей. На одному з показів білоруська тенісистка опинилася поруч із Джорджиною Родрігес, дружиною зіркового футболіста Кріштіану Роналду.

Найбільше уваги привернув момент спілкування Аріни та Джорджини. Жінки поспілкувалися на людях, а згодом вирішили розглянути каблучки одна одної, щоправда ініціаторкою цього стала білоруска.

Обидві прикраси одразу привернули увагу через свої величезні центральні діаманти. За оцінками ювелірних експертів, каблучка Джорджини, яку їй подарував Роналду, може мати овальний діамант вагою приблизно 20-25 каратів. Водночас деякі оцінки називають ще більші цифри — до 30-35 каратів.

Орієнтовна вартість прикраси може становити від 3 до 5 мільйонів доларів, хоча точні характеристики каменю публічно не підтверджені.

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Каблучка Аріни теж далеко не бюджетна. На пальці тенісистки красується помолвочна прикраса з великим овальним діамантом вагою понад 12 каратів. Камінь закріплений у платиновій основі, а композицію доповнюють смарагди. Експерти оцінюють вартість прикраси приблизно у 500 тисяч – 1 мільйон доларів.

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