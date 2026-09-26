Вінісіус епічно зганьбився під час товариського матчу: хотів познущатися над суперником, але не вийшло

Збірна Бразилії невдало розпочала серію товариських матчів після чемпіонату світу. "Селесао" не змогли втримати перемогу над Австралією та лише в компенсований час врятувалися від поразки — на 90+5-й хвилині Раян Роша забив гол і встановив остаточний рахунок 1:1.

Бразильці протягом усього матчу активно критикували свою команду в соцмережах. "Селесао" мали більше володіння м'ячем та створювали моменти, однак так і не змогли дотиснути суперника. Австралія ж скористалася одним із небагатьох шансів і зрештою вирвала нічию.

Окремо дісталося Вінісіусу Жуніору. Зірка Реала провів на полі далеко не найяскравіший матч і запам'ятався епізодом, який швидко став вірусним у соцмережах.

Читайте також : Відео Голкіпер у Швеції забив курйозний автогол під час прийому м’яча: такого фейлу не чекав ніхто

Під час однієї з атак Вінісіус спробував ефектно обіграти футболіста збірної Австралії. Бразилець залишив м'яч на газоні та зробив рух убік, намагаючись заплутати опонента. Але суперник не став чекати продовження фінтів — просто підібрав м'яч і побіг у напрямку воріт Бразилії.

Вінісіус після цього лише розвів руками, а курйозний момент миттєво перетворився на мем. Для самого футболіста це точно не той епізод, яким хотілося б запам'ятати матч.

Втім, можливість швидко виправити ситуацію у Вінісіуса ще буде. Бразилія та Австралія проведуть ще один товариський матч 29 вересня, тож вінгер Реала матиме шанс залишити після себе вже зовсім інше враження.

Раніше повідомлялося, що в Канаді було забито перший гол під час тестового випробування офсайдного правила Венгера.