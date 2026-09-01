Визначилися суперниці Світоліної та Костюк у другому колі US Open

У ніч із 31 серпня на 1 вересня стали відомі суперниці по другому колу українок Еліни Світоліної (9) і Марти Костюк (11) на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

Перша ракетка України зіграє проти австралійки Маї Джойнт (72). Вона перемогла "нейтральну" Людмилу Самсонову (47) із рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

Марті ж протистоятиме господарка турніру Слоун Стівенс (209). Переможниця US Open-2017 виявилася сильнішою за представницю Данії Клару Таусон (38) – 6:4, 6:1.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 1 вересня

Мая Джойнт (Австралія) – Людмила Самсонова (-) 3:6, 6:2, 6:2

Слоун Стівенс (США) – Клара Таусон (Данія) 6:4, 6:1

Світоліна і Джойнт раніше не перетинались на корті. Костюк у єдиному очному поєдинку, який відбувся два тижні тому, переграла американку у двох сетах на турнірі в Цинциннаті.

Нагадаємо, що 1 вересня на US Open розпочнуть свій шлях дві українки. Свої матч першого кола проведуть Олександра Олійникова (46) та Юлія Стародубцева (58).