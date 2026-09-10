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Якимось чином вдалося перезавантажитися, – Гофф оцінила свій камбек у чвертьфіналі US Open

Станіслав Матусевич — 10 вересня 2026, 14:59
Якимось чином вдалося перезавантажитися, – Гофф оцінила свій камбек у чвертьфіналі US Open
Коко Гофф
Getty images

Американська тенісистка Коко Гофф прокоментувала свій камбек у чвертьфінальному матчі US Open проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої, під час якого відіграла два матч-пойнти.

Слова Гофф наводить Великий теніс України.

"Мені здається, Мірра від самого початку показувала дуже високий рівень. Вона практично не помилялася й змушувала мене припускатися помилок. Водночас іноді я й сама занадто легко віддавала їй очки або намагалася завершити розіграш якомога швидше, тому що відчувала тиск із її боку. Але мені вдалося перезавантажитися і якимось чином вибратися з цієї ситуації", – сказала спортсменка.

У півфіналі 10 вересня Гофф зустрінеться з майбутньою першою ракеткою світу Єленою Рибакіною з Казахстану.

лена зараз показує чудовий теніс. І вітаю її з тим, що вона стане новою першою ракеткою світу. Думаю, це неймовірне досягнення. Ми грали одна проти одної в Торонто, і той матч склався не на мою користь. Тому мені просто потрібно винести з нього уроки. Я знаю, що вона виконає проти мене чимало ейсів і проб'є багато віннерів. Але я продовжуватиму боротися, віддам усі сили – і це все, що я зараз можу зробити".

Нагадаємо, що у іншому півфіналі US Open зіграють "нейтральна" Аріна Сабалєнка та американка Джессіка Пегула.

US Open Єлєна Рибакіна Коко Гофф

Коко Гофф

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