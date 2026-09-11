Сушкова вийшла у півфінал парного розряду юніорського US Open, перемігши росіянок

17-річна українська тенісистка Антоніна Сушкова разом із індійкою Мааєю Раджешваран Реваті вийшли у півфінал юніорського US Open, обігравши у чвертьфінальному поєдинку четвертих сіяних "нейтралок", Феліцату Дорофеєву-Рибас і Анну Пушкарьову.

Гра тривала 1 годину 2 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

Інша українка, 15-річна Поліна Скляр, та тенісистка з Ямайки Алісса Джеймс поступилися у чвертьфіналі сестрам зі США Анніці та Крістіні Пенічковим – 4:6, 4:6.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Чвертьфінал, 10 вересня

Антоніна Сушкова (Україна)/Маая Раджешваран Реваті (Індія) – Феліцата Дорофеєва-Рибас/Анна Пушкарьова (-) 6:4, 6:4

Поліна Скляр (Україна)/Алісса Джеймс (Ямайка) – Анніка Пенічкова/Крістіна Пенічкова (США) 4:6, 4:6

У чвертьфіналі Сушкова і Реваті зіграють саме проти сестер Пенічкових.

Нагадаємо, що Скляр останньою з українок залишила одиночні юніорські змагання на US Open на стадії 1/8 фіналу.