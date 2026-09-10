Рибакіна – про статус першої ракетки світу: По-справжньому оціню це після завершення кар'єри

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна, яка після виходу до півфіналу US Open гарантувала собі з наступного тижня дебют на першій позиції в рейтингу WTA, поділилася емоціями від свого досягнення.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Це дуже багато для мене означає. Але, як я вже говорила, я не надто про це думаю. Це велике досягнення, і мені здається, що по-справжньому оцінюєш такі речі вже після завершення кар'єри. Поки ти ще граєш, потрібно просто продовжувати рухатися вперед. Звісно, приємно буде колись сказати: "Я виграла такі-то турніри, я була першою ракеткою світу". Це неймовірно. Але зараз усе ще триває. Ніколи не знаєш, як довго залишатимешся на першому місці, ще багато всього попереду. Я все ще хочу вигравати титули, я все ще граю на цьому турнірі. Тому всі мої думки зараз тільки про наступний матч", – сказала Рибакіна.

Єлена, яка у 2018 році змінила громадянство з російського на казахське, пишається представляти на міжнародній арені свою нову Батьківщину.

" Це історична подія, і я дуже пишаюся тим, що представляю Казахстан. Кожного разу, коли я повертаюся до Казахстану, незалежно від міста, бачу дуже багато дітей. Зараз усе більше дітей починають грати в теніс, приходять у тенісні центри. Це неймовірно – бачити, скільки молодих людей на тебе рівняються. І це просто доводить, що все можливо, якщо ти віриш і багато працюєш".

Проти ночі 11 вересня за київським часом Рибакіна зіграє у півфіналі US Open проти четвертої ракетки світу американки Коко Гофф.

Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді US Open визначилися обидві півфінальні пари.